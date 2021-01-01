Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:3
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
26 авг. 1993, 23:00 МСК
26.08.1993, 23:00 МСК
четверг
Составы