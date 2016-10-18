Матч завершен
ЦСКА
Москва
Траоре 34
1:1
Матч завершен
Монако
Монако
Силва 87
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
18 окт. 2016, 21:45 МСК
18.10.2016, 21:45 МСК
вторник
Мартин Стрембергсон
Мартин Стрембергсон
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
11
Ионов
Алексей Ионов
46
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
7
Тошич
Зоран Тошич
75
9
Траоре
Ласина Траоре
34'
34'
84
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
23
Страндберг
Карлос Страндберг
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
24
Раджи
Андреа Раджи
69
25
Глик
Камиль Глик
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
27
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
83
8
Моутинью
Жоао Моутинью
41
2
Фабиньо
Фабиньо
90
10
Силва
Бернарду Силва
87'
87'
90
18
Жермен
Валере Жермен
90
27
Лемар
Тома Лемар
90
Запасные
16
Де Санктис
Морган Де Санктис
23
Менди
Бенжамин Менди
34
Диалло
Абду Диалло
47
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
56
Бочилия
Габриэль Бочилия
11
Каррийо
Гидо Каррийо
58
Мбаппе
Килиан Мбаппе