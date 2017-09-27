Матч завершен
ЦСКА
Москва
Кучаев 90
1:4
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лукаку 4
Марсьяль 18
Лукаку 27
Мхитарян 57
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
27 сент. 2017, 21:45 МСК
27.09.2017, 21:45 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
17
Головин
Александр Головин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
72
11
Витиньо
Витиньо
84
63
Чалов
Федор Чалов
67
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
89
Кучаев
Константин Кучаев
90'
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
3
Байи
Эрик Байи
90
18
Янг
Эшли Янг
67
31
Матич
Неманья Матич
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
57'
57'
60
21
Эррера
Андер Эррера
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
18'
18'
72
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
4'
27'
4', 27'
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд