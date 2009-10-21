Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Валенсия 87
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
21 окт. 2009, 19:30 МСК
21.10.2009, 19:30 МСК
среда
Клаус Бо Ларсен
Клаус Бо Ларсен
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Одиа
Чиди Одиа
90
0
Щенников
Георгий Щенников
62
0
Рахимич
Элвер Рахимич
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Красич
Милош Красич
90
0
Нецид
Томаш Нецид
72
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Алдонин
Евгений Алдонин
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
0
Мамаев
Павел Мамаев
0
Пилиев
Ника Пилиев
0
Секу
Секу
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
57
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Нани
Нани
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
71
0
Андерсон
Андерсон
90
0
Фабио
Фабио
89
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
87'
87'
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Браун
Уэс Браун
0
Эванс
Джонни Эванс
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Оуэн
Майкл Оуэн
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
0
Македа
Федерико Македа