Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
2 авг. 2006, 23:00 МСК
2.08.2006, 23:00 МСК
среда
Составы