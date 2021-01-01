Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
27 марта 1993, -:- МСК
27.03.1993, -:- МСК
суббота
Составы