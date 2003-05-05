Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
4 мая 2003, 23:00 МСК
4.05.2003, 23:00 МСК
воскресенье
Составы