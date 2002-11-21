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РПЛ
ЦСКА VS Локомотив
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ЦСКА - Локомотив: 21 ноября 2002 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
ЦСКА - Локомотив: 21 ноября 2002 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, Финал
РПЛ,
Финал
Россия
21 нояб. 2002, -:- МСК
21.11.2002, -:- МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Локомотив
2
ЦСКА
0
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
0
Локомотив
1
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Локомотив
2 : 1
ЦСКА
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Локомотив
2
ЦСКА
1
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1
Локомотив
0
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
Локомотив
1
ЦСКА
1
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0
Локомотив
1
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
16:30
Локомотив
2 : 2
ЦСКА
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
16:30
Локомотив
2
ЦСКА
2
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
ЦСКА
1 : 3
Локомотив
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
ЦСКА
1
Локомотив
3
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
ЦСКА
4 : 0
Локомотив
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
ЦСКА
4
Локомотив
0
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
Локомотив
1
ЦСКА
0
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Локомотив
1
ЦСКА
1
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
1
Локомотив
1
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
Локомотив
1 : 3
ЦСКА
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
Локомотив
1
ЦСКА
3
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
12:30
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
12:30
ЦСКА
1
Локомотив
0
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
ЦСКА
1
Локомотив
0
28.07.2013
28 июля 2013
вс
12:30
Локомотив
1 : 2
ЦСКА
28.07.2013
28 июля 2013
вс
12:30
Локомотив
1
ЦСКА
2
12.05.2013
12 мая 2013
вс
12:30
Локомотив
1 : 4
ЦСКА
12.05.2013
12 мая 2013
вс
12:30
Локомотив
1
ЦСКА
4
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
12:30
ЦСКА
2 : 1
Локомотив
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
12:30
ЦСКА
2
Локомотив
1
02.05.2012
02 мая 2012
ср
19:45
Локомотив
0 : 3
ЦСКА
02.05.2012
02 мая 2012
ср
19:45
Локомотив
0
ЦСКА
3
24.03.2012
24 марта 2012
сб
15:15
ЦСКА
0 : 2
Локомотив
24.03.2012
24 марта 2012
сб
15:15
ЦСКА
0
Локомотив
2
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