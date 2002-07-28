Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
27 июля 2002, 23:00 МСК
27.07.2002, 23:00 МСК
суббота
Составы