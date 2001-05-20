Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
19 мая 2001, 23:00 МСК
19.05.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы