Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
12 нояб. 2000, -:- МСК
12.11.2000, -:- МСК
воскресенье
Составы