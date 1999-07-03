Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
2 июля 1999, 23:00 МСК
2.07.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы