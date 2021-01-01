Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
1 мая 1994, 23:00 МСК
1.05.1994, 23:00 МСК
воскресенье
Составы