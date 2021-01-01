Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
7 авг. 1993, 23:00 МСК
7.08.1993, 23:00 МСК
суббота
Составы