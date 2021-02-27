ЦСКА - Локомотив: 16 мая 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1

ЦСКА - Локомотив: 16 мая 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
16 мая 1992, 23:00 МСК
16.05.1992, 23:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Локомотив
2
ЦСКА
0
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
0
Локомотив
1
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:30
Локомотив
2 : 1
ЦСКА
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:30
Локомотив
2
ЦСКА
1
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
ЦСКА
1
Локомотив
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:00
Локомотив
1
ЦСКА
1
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:00
ЦСКА
0
Локомотив
1
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 16:30
Локомотив
2 : 2
ЦСКА
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 16:30
Локомотив
2
ЦСКА
2
21.07.2017 21 июля 2017 пт 19:30
ЦСКА
1 : 3
Локомотив
21.07.2017 21 июля 2017 пт 19:30
ЦСКА
1
Локомотив
3
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 19:30
ЦСКА
4 : 0
Локомотив
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 19:30
ЦСКА
4
Локомотив
0
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:30
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:30
Локомотив
1
ЦСКА
0
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Локомотив
1
ЦСКА
1
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 14:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 14:00
ЦСКА
1
Локомотив
1
10.05.2015 10 мая 2015 вс 13:30
Локомотив
1 : 3
ЦСКА
10.05.2015 10 мая 2015 вс 13:30
Локомотив
1
ЦСКА
3
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 12:30
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 12:30
ЦСКА
1
Локомотив
0
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
ЦСКА
1
Локомотив
0
28.07.2013 28 июля 2013 вс 12:30
Локомотив
1 : 2
ЦСКА
28.07.2013 28 июля 2013 вс 12:30
Локомотив
1
ЦСКА
2
12.05.2013 12 мая 2013 вс 12:30
Локомотив
1 : 4
ЦСКА
12.05.2013 12 мая 2013 вс 12:30
Локомотив
1
ЦСКА
4
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 12:30
ЦСКА
2 : 1
Локомотив
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 12:30
ЦСКА
2
Локомотив
1
02.05.2012 02 мая 2012 ср 19:45
Локомотив
0 : 3
ЦСКА
02.05.2012 02 мая 2012 ср 19:45
Локомотив
0
ЦСКА
3
24.03.2012 24 марта 2012 сб 15:15
ЦСКА
0 : 2
Локомотив
24.03.2012 24 марта 2012 сб 15:15
ЦСКА
0
Локомотив
2

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Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
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