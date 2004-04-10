ЦСКА - Кубань (ЛФЛ): 09 апреля 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:1

ЦСКА - Кубань (ЛФЛ): 09 апреля 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
9 апр. 2004, 23:00 МСК
9.04.2004, 23:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

19.03.2016 19 марта 2016 сб 19:30
ЦСКА
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
19.03.2016 19 марта 2016 сб 19:30
ЦСКА
2
Кубань (ЛФЛ)
0
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
ЦСКА
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 20:00
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
1
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
ЦСКА
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
0
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
ЦСКА
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
1
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 13:30
ЦСКА
6 : 0
Кубань (ЛФЛ)
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 13:30
ЦСКА
6
Кубань (ЛФЛ)
0
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 17:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 4
ЦСКА
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 17:30
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
4
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 12:30
ЦСКА
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 12:30
ЦСКА
1
Кубань (ЛФЛ)
0
18.05.2013 18 мая 2013 сб 12:30
ЦСКА
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
18.05.2013 18 мая 2013 сб 12:30
ЦСКА
0
Кубань (ЛФЛ)
0
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
ЦСКА
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 17:30
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
3
08.05.2012 08 мая 2012 вт 16:00
ЦСКА
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
08.05.2012 08 мая 2012 вт 16:00
ЦСКА
0
Кубань (ЛФЛ)
0
31.03.2012 31 марта 2012 сб 15:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
ЦСКА
31.03.2012 31 марта 2012 сб 15:15
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
1
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
ЦСКА
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
0
29.05.2011 29 мая 2011 вс 18:00
ЦСКА
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
29.05.2011 29 мая 2011 вс 18:00
ЦСКА
1
Кубань (ЛФЛ)
1
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 15:15
ЦСКА
4 : 0
Кубань (ЛФЛ)
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 15:15
ЦСКА
4
Кубань (ЛФЛ)
0
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
ЦСКА
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
0
03.11.2007 03 нояб. 2007 сб 14:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
ЦСКА
03.11.2007 03 нояб. 2007 сб 14:00
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
1
01.07.2007 01 июля 2007 вс 15:00
ЦСКА
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
01.07.2007 01 июля 2007 вс 15:00
ЦСКА
0
Кубань (ЛФЛ)
0
02.10.2004 02 окт. 2004 сб 23:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
ЦСКА
02.10.2004 02 окт. 2004 сб 23:00
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
3
09.04.2004 09 апр. 2004 пт 23:00
ЦСКА
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
09.04.2004 09 апр. 2004 пт 23:00
ЦСКА
3
Кубань (ЛФЛ)
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