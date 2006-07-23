Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
22 июля 2006, 23:00 МСК
22.07.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы