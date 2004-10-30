Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
29 окт. 2004, 23:00 МСК
29.10.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы