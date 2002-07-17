Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
16 июля 2002, 23:00 МСК
16.07.2002, 23:00 МСК
вторник
Составы