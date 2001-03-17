Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
17 марта 2001, -:- МСК
17.03.2001, -:- МСК
суббота
Составы