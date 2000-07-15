Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
14 июля 2000, 23:00 МСК
14.07.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы