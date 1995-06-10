Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
9 июня 1995, 23:00 МСК
9.06.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы