Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
25 мая 1994, 23:00 МСК
25.05.1994, 23:00 МСК
среда
Составы