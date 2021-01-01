Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
8 марта 1993, -:- МСК
8.03.1993, -:- МСК
понедельник
Составы