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РПЛ
ЦСКА VS Краснодар
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ЦСКА - Краснодар: 09 мая 2021 смотреть онлайн
ЦСКА
Москва
-:-
ЦСКА - Краснодар: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Краснодар
мин
12
Бабурин
Егор Бабурин
18
Чернов
Евгений Чернов
2
Сорокин
Егор Сорокин
77
Камболов
Руслан Камболов
28
Смольников
Игорь Смольников
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
52
Вилена
Тонни Вилена
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
39
Сафонов
Матвей Сафонов
-
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
-
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Прошлые матчи
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
Краснодар
1
ЦСКА
1
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
16:30
Краснодар
1
ЦСКА
1
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
ЦСКА
3 : 2
Краснодар
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
ЦСКА
3
Краснодар
2
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
ЦСКА
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
19:00
Краснодар
2
ЦСКА
0
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
1 : 2
Краснодар
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
1
Краснодар
2
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
ЦСКА
2 : 1
Краснодар
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
ЦСКА
2
Краснодар
1
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
Краснодар
0 : 1
ЦСКА
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
Краснодар
0
ЦСКА
1
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:30
Краснодар
1
ЦСКА
1
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
17:00
ЦСКА
1 : 1
Краснодар
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
17:00
ЦСКА
1
Краснодар
1
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
ЦСКА
2 : 0
Краснодар
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
ЦСКА
2
Краснодар
0
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
19:30
ЦСКА
3 : 1
Краснодар
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
19:30
ЦСКА
3
Краснодар
1
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
Краснодар
2 : 1
ЦСКА
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
Краснодар
2
ЦСКА
1
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:30
ЦСКА
1 : 1
Краснодар
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:30
ЦСКА
1
Краснодар
1
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
16:30
Краснодар
2 : 1
ЦСКА
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
16:30
Краснодар
2
ЦСКА
1
16.04.2014
16 апр. 2014
ср
18:30
ЦСКА
0 : 1
Краснодар
16.04.2014
16 апр. 2014
ср
18:30
ЦСКА
0
Краснодар
1
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
16:45
Краснодар
1 : 0
ЦСКА
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
16:45
Краснодар
1
ЦСКА
0
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
ЦСКА
5 : 1
Краснодар
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
ЦСКА
5
Краснодар
1
17.03.2013
17 марта 2013
вс
12:30
ЦСКА
1 : 0
Краснодар
17.03.2013
17 марта 2013
вс
12:30
ЦСКА
1
Краснодар
0
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
12:30
Краснодар
0 : 1
ЦСКА
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
12:30
Краснодар
0
ЦСКА
1
31.07.2011
31 июля 2011
вс
19:00
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
31.07.2011
31 июля 2011
вс
19:00
Краснодар
1
ЦСКА
1
Новости
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
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Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА
23 марта, 13:01
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
22 марта, 16:11
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22 марта, 14:33
«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде
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Берг уйдет из «Краснодара» летом. Вернется в «Гетеборг», где начинал карьеру
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Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника
20 марта, 17:22
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
«Краснодар» проиграл «Динамо», ведя 2:0 к 59-й минуте
18 марта, 21:01