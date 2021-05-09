ЦСКА - Краснодар: 09 мая 2021 смотреть онлайн

ЦСКА
Москва
-:-

ЦСКА - Краснодар: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Краснодар
Краснодар
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Краснодар
мин
12
Бабурин
Егор Бабурин
18
Чернов
Евгений Чернов
2
Сорокин
Егор Сорокин
77
Камболов
Руслан Камболов
28
Смольников
Игорь Смольников
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
52
Вилена
Тонни Вилена
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
39
Сафонов
Матвей Сафонов
-
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
-
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-

Прошлые матчи

26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
Краснодар
1
ЦСКА
1
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 16:30
Краснодар
1
ЦСКА
1
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:00
ЦСКА
3 : 2
Краснодар
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:00
ЦСКА
3
Краснодар
2
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 19:00
Краснодар
2 : 0
ЦСКА
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 19:00
Краснодар
2
ЦСКА
0
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 19:00
ЦСКА
1 : 2
Краснодар
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 19:00
ЦСКА
1
Краснодар
2
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
ЦСКА
2 : 1
Краснодар
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
ЦСКА
2
Краснодар
1
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:00
Краснодар
0 : 1
ЦСКА
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:00
Краснодар
0
ЦСКА
1
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:30
Краснодар
1
ЦСКА
1
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
ЦСКА
1 : 1
Краснодар
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
ЦСКА
1
Краснодар
1
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
ЦСКА
2 : 0
Краснодар
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
ЦСКА
2
Краснодар
0
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 19:30
ЦСКА
3 : 1
Краснодар
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 19:30
ЦСКА
3
Краснодар
1
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Краснодар
2 : 1
ЦСКА
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Краснодар
2
ЦСКА
1
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:30
ЦСКА
1 : 1
Краснодар
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:30
ЦСКА
1
Краснодар
1
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 16:30
Краснодар
2 : 1
ЦСКА
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 16:30
Краснодар
2
ЦСКА
1
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 18:30
ЦСКА
0 : 1
Краснодар
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 18:30
ЦСКА
0
Краснодар
1
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 16:45
Краснодар
1 : 0
ЦСКА
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 16:45
Краснодар
1
ЦСКА
0
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
ЦСКА
5 : 1
Краснодар
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
ЦСКА
5
Краснодар
1
17.03.2013 17 марта 2013 вс 12:30
ЦСКА
1 : 0
Краснодар
17.03.2013 17 марта 2013 вс 12:30
ЦСКА
1
Краснодар
0
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 12:30
Краснодар
0 : 1
ЦСКА
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 12:30
Краснодар
0
ЦСКА
1
31.07.2011 31 июля 2011 вс 19:00
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
31.07.2011 31 июля 2011 вс 19:00
Краснодар
1
ЦСКА
1

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22 марта, 23:10
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
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22 марта, 20:03
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#Ивица Олич
22 марта, 14:43
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2
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22 марта, 16:11
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