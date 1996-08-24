Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:2
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
23 авг. 1996, 23:00 МСК
23.08.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы