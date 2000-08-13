Матч завершен
ЦСКА
Москва
5:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
12 авг. 2000, 23:00 МСК
12.08.2000, 23:00 МСК
суббота
Составы