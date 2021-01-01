ЦСКА - Динамо: 11 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:0

ЦСКА - Динамо: 11 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Ставрополь
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
11 авг. 1992, 23:00 МСК
11.08.1992, 23:00 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Динамо
мин
15
Зюзин
Максим Зюзин
88
Галыш
Виталий Галыш
8
Чернышев
Сергей Чернышев
2
Ионов
Илья Ионов
13
Семякин
Роман Семякин
1
Книга
Денис Книга
23
Борисов
Михаил Борисов
69
Васенин
Денис Васенин
Запасные
7
Курачинов
Азамат Курачинов
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

02.08.1994 02 авг. 1994 вт 23:00
ЦСКА
3 : 1
Динамо
02.08.1994 02 авг. 1994 вт 23:00
ЦСКА
3
Динамо
1
09.05.1994 09 мая 1994 пн 23:00
Динамо
0 : 0
ЦСКА
09.05.1994 09 мая 1994 пн 23:00
Динамо
0
ЦСКА
0
31.08.1993 31 авг. 1993 вт 23:00
ЦСКА
2 : 0
Динамо
31.08.1993 31 авг. 1993 вт 23:00
ЦСКА
2
Динамо
0
01.05.1993 01 мая 1993 сб 23:00
Динамо
1 : 1
ЦСКА
01.05.1993 01 мая 1993 сб 23:00
Динамо
1
ЦСКА
1
11.08.1992 11 авг. 1992 вт 23:00
ЦСКА
3 : 0
Динамо
11.08.1992 11 авг. 1992 вт 23:00
ЦСКА
3
Динамо
0
31.03.1992 31 марта 1992 вт 23:00
Динамо
1 : 2
ЦСКА
31.03.1992 31 марта 1992 вт 23:00
Динамо
1
ЦСКА
2

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17 марта, 23:13
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1
17 марта, 22:39
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