Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:3
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
10 сент. 2002, 23:00 МСК
10.09.2002, 23:00 МСК
вторник
Составы