Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
15 июля 1997, 23:00 МСК
15.07.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы