Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:3
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
23 мая 1995, 23:00 МСК
23.05.1995, 23:00 МСК
вторник
Составы