Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
20 окт. 2001, 23:00 МСК
20.10.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы