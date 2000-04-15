Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:3
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
14 апр. 2000, 23:00 МСК
14.04.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы