Матч завершен
ЦСКА
Москва
5:2
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
14 мая 1999, 23:00 МСК
14.05.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы