ЦСКА - Черноморец: 08 августа 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:0

ЦСКА - Черноморец: 08 августа 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
8 авг. 1995, 23:00 МСК
8.08.1995, 23:00 МСК
вторник
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Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-

События

Матч окончен 4:0

Прошлые матчи

19.09.2003 19 сент. 2003 пт 23:00
ЦСКА
3 : 2
Черноморец
19.09.2003 19 сент. 2003 пт 23:00
ЦСКА
3
Черноморец
2
22.04.2003 22 апр. 2003 вт 23:00
Черноморец
0 : 1
ЦСКА
22.04.2003 22 апр. 2003 вт 23:00
Черноморец
0
ЦСКА
1
20.10.2001 20 окт. 2001 сб 23:00
ЦСКА
2 : 1
Черноморец
20.10.2001 20 окт. 2001 сб 23:00
ЦСКА
2
Черноморец
1
10.03.2001 10 марта 2001 сб -:-
Черноморец
2 : 0
ЦСКА
10.03.2001 10 марта 2001 сб -:-
Черноморец
2
ЦСКА
0
21.07.2000 21 июля 2000 пт 23:00
Черноморец
3 : 0
ЦСКА
21.07.2000 21 июля 2000 пт 23:00
Черноморец
3
ЦСКА
0
14.04.2000 14 апр. 2000 пт 23:00
ЦСКА
0 : 3
Черноморец
14.04.2000 14 апр. 2000 пт 23:00
ЦСКА
0
Черноморец
3
20.08.1999 20 авг. 1999 пт 23:00
Черноморец
2 : 1
ЦСКА
20.08.1999 20 авг. 1999 пт 23:00
Черноморец
2
ЦСКА
1
14.05.1999 14 мая 1999 пт 23:00
ЦСКА
5 : 2
Черноморец
14.05.1999 14 мая 1999 пт 23:00
ЦСКА
5
Черноморец
2
14.07.1998 14 июля 1998 вт 23:00
ЦСКА
4 : 1
Черноморец
14.07.1998 14 июля 1998 вт 23:00
ЦСКА
4
Черноморец
1
28.03.1998 28 марта 1998 сб -:-
Черноморец
1 : 1
ЦСКА
28.03.1998 28 марта 1998 сб -:-
Черноморец
1
ЦСКА
1
29.08.1997 29 авг. 1997 пт 23:00
Черноморец
0 : 1
ЦСКА
29.08.1997 29 авг. 1997 пт 23:00
Черноморец
0
ЦСКА
1
02.05.1997 02 мая 1997 пт 23:00
ЦСКА
0 : 1
Черноморец
02.05.1997 02 мая 1997 пт 23:00
ЦСКА
0
Черноморец
1
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
ЦСКА
1 : 3
Черноморец
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
ЦСКА
1
Черноморец
3
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Черноморец
2 : 1
ЦСКА
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Черноморец
2
ЦСКА
1
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
ЦСКА
4 : 0
Черноморец
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
ЦСКА
4
Черноморец
0
31.03.1995 31 марта 1995 пт 23:00
Черноморец
1 : 3
ЦСКА
31.03.1995 31 марта 1995 пт 23:00
Черноморец
1
ЦСКА
3

Новости

Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
# Новости матча
Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА
23 марта, 13:01
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
22 марта, 16:11
Гончаренко ушел из ЦСКА
22 марта, 14:33
«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде
22 марта, 14:28
Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника
20 марта, 17:22
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1