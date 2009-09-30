Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 7
Красич 62
2:1
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Кейбаши 90
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
30 сент. 2009, 19:30 МСК
30.09.2009, 19:30 МСК
среда
Мануэль Мехуто Гонсалес
Мануэль Мехуто Гонсалес
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
46
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Одиа
Чиди Одиа
90
0
Гонсалес
Марк Гонсалес
78
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
7'
7'
90
0
Красич
Милош Красич
62'
62'
90
0
Нецид
Томаш Нецид
64
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Щенников
Георгий Щенников
0
Алдонин
Евгений Алдонин
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Пилиев
Ника Пилиев
0
Гильерме
Гильерме
Бешикташ
мин
0
Рушту
Рушту
90
0
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
90'
90'
90
0
Сивок
Томаш Сивок
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Каш
Ибрахим Каш
90
0
Голошко
Филип Голошко
34
0
Эрнст
Фабиан Эрнст
90
0
Тельо
Родриго Тельо
76
0
Даг
Экрем Даг
90
0
Нобре
Марсио Нобре
90
0
Нихат
Нихат
73
Запасные
0
Арикан
Хакан Арикан
0
Финк
Михаэль Финк
0
Узулмез
Ибрахим Узулмез
0
Эзкан
Сердар Эзкан
0
Шимшек
Юсуф Шимшек
0
Табата
Родриго Табата
0
Бобо
Бобо