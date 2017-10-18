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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:2
Матч завершен
Базель
Базель
Джака 29
Оберлен 90
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
18 окт. 2017, 21:45 МСК
18.10.2017, 21:45 МСК
среда
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
46
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
8
Миланов
Георгий Миланов
70
17
Головин
Александр Головин
90
11
Витиньо
Витиньо
90
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
77
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
66
Натхо
Бибрас Натхо
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
28
Петретта
Рауль Петретта
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
36
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
34
Джака
Таулант Джака
29'
29'
90
11
Штеффен
Ренато Штеффен
87
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
90
22
Айети
Албиан Айети
61
Запасные
13
Сальви
Мирко Сальви
25
Риверос
Блас Риверос
20
Ди
Серей Ди
33
Буа
Кевин Буа
15
Франссон
Александер Франссон
30
Иттен
Седрик Иттен
19
Оберлен
Димитри Оберлен
90'