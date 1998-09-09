Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
8 сент. 1998, 23:00 МСК
8.09.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы