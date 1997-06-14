Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
13 июня 1997, 23:00 МСК
13.06.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы