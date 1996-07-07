Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
6 июля 1996, 23:00 МСК
6.07.1996, 23:00 МСК
суббота
Составы