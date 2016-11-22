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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Натхо 76
1:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Фолланд 16
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
22 нояб. 2016, 20:00 МСК
22.11.2016, 20:00 МСК
вторник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
17
Головин
Александр Головин
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
76'
76'
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
83
8
Миланов
Георгий Миланов
90
63
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
9
Траоре
Ласина Траоре
23
Страндберг
Карлос Страндберг
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
4
Та
Джонатан Та
90
16
Йедвай
Тин Йедвай
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
70
44
Кампль
Кевин Кампль
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
16'
16'
90
7
Чичарито
Чичарито
81
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
3
Драгович
Александар Драгович
23
Да Коста
Данни Да Коста
18
Венделл
Венделл
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
29
Хаверц
Кай Хаверц
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди