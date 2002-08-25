Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
24 авг. 2002, 23:00 МСК
24.08.2002, 23:00 МСК
суббота
Составы