Матч завершен
ЦСКА
Москва
1:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
5 мая 2001, 23:00 МСК
5.05.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы