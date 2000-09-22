Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
21 сент. 2000, 23:00 МСК
21.09.2000, 23:00 МСК
четверг
Составы