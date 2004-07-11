ЦСКА - Амкар: 10 июля 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:0

ЦСКА - Амкар: 10 июля 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
10 июля 2004, 23:00 МСК
10.07.2004, 23:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
0
Гаал
Миклош Гаал
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
0
Сираков
Захари Сираков
0
Жиляев
Николай Жиляев
0
Дринчич
Никола Дринчич
0
Новакович
Митар Новакович
0
Пеев
Георги Пеев
0
Кушев
Мартин Кушев
0
Волков
Сергей Волков

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3
Амкар
0
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 17:30
Амкар
0 : 1
ЦСКА
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 17:30
Амкар
0
ЦСКА
1
06.05.2017 06 мая 2017 сб 14:00
Амкар
0 : 2
ЦСКА
06.05.2017 06 мая 2017 сб 14:00
Амкар
0
ЦСКА
2
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 19:00
ЦСКА
2 : 2
Амкар
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 19:00
ЦСКА
2
Амкар
2
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 17:00
Амкар
2 : 0
ЦСКА
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 17:00
Амкар
2
ЦСКА
0
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 13:30
ЦСКА
2 : 0
Амкар
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 13:30
ЦСКА
2
Амкар
0
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 17:15
Амкар
1 : 0
ЦСКА
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 17:15
Амкар
1
ЦСКА
0
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 19:00
ЦСКА
2 : 1
Амкар
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 19:00
ЦСКА
2
Амкар
1
02.05.2014 02 мая 2014 пт 13:00
Амкар
1 : 3
ЦСКА
02.05.2014 02 мая 2014 пт 13:00
Амкар
1
ЦСКА
3
30.08.2013 30 авг. 2013 пт 19:00
ЦСКА
2 : 1
Амкар
30.08.2013 30 авг. 2013 пт 19:00
ЦСКА
2
Амкар
1
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 12:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 12:30
ЦСКА
3
Амкар
0
28.07.2012 28 июля 2012 сб 15:30
Амкар
3 : 1
ЦСКА
28.07.2012 28 июля 2012 сб 15:30
Амкар
3
ЦСКА
1
26.06.2011 26 июня 2011 вс 15:30
Амкар
0 : 2
ЦСКА
26.06.2011 26 июня 2011 вс 15:30
Амкар
0
ЦСКА
2
13.03.2011 13 марта 2011 вс 16:15
ЦСКА
2 : 0
Амкар
13.03.2011 13 марта 2011 вс 16:15
ЦСКА
2
Амкар
0
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Амкар
0 : 0
ЦСКА
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Амкар
0
ЦСКА
0
12.03.2010 12 марта 2010 пт 19:00
ЦСКА
1 : 0
Амкар
12.03.2010 12 марта 2010 пт 19:00
ЦСКА
1
Амкар
0
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 17:30
ЦСКА
1 : 0
Амкар
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 17:30
ЦСКА
1
Амкар
0
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 15:30
Амкар
0 : 0
ЦСКА
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 15:30
Амкар
0
ЦСКА
0
19.10.2008 19 окт. 2008 вс 15:00
ЦСКА
4 : 1
Амкар
19.10.2008 19 окт. 2008 вс 15:00
ЦСКА
4
Амкар
1
16.07.2008 16 июля 2008 ср 15:30
Амкар
3 : 3
ЦСКА
16.07.2008 16 июля 2008 ср 15:30
Амкар
3
ЦСКА
3

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