Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
8 авг. 2003, 23:00 МСК
8.08.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы