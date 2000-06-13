Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
12 июня 2000, 23:00 МСК
12.06.2000, 23:00 МСК
понедельник
Составы