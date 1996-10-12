Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 31 тур

РПЛ,

31 тур

Россия
11 окт. 1996, 23:00 МСК
11.10.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы