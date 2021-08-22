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ЦСКА VS Ахмат
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ЦСКА - Ахмат: 22 августа 2021 смотреть онлайн
ЦСКА
Москва
-:-
ЦСКА - Ахмат: 22 августа 2021 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
22 авг. 2021, -:- МСК
22.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
5
Васин
Виктор Васин
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
98
Обляков
Иван Обляков
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
9
Чалов
Федор Чалов
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
3
Фукс
Бруно Фукс
-
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
46
Яковлев
Владислав Яковлев
-
Главный тренер
Ивица Олич
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Прошлые матчи
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
ЦСКА
2
Ахмат
0
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
Ахмат
0
ЦСКА
3
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
Ахмат
0 : 4
ЦСКА
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
Ахмат
0
ЦСКА
4
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
ЦСКА
3 : 0
Ахмат
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
ЦСКА
3
Ахмат
0
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
ЦСКА
1
Ахмат
0
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
18:00
Ахмат
0 : 2
ЦСКА
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
18:00
Ахмат
0
ЦСКА
2
11.03.2018
11 марта 2018
вс
16:30
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
11.03.2018
11 марта 2018
вс
16:30
Ахмат
0
ЦСКА
3
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
17:30
ЦСКА
0 : 1
Ахмат
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
17:30
ЦСКА
0
Ахмат
1
19.03.2017
19 марта 2017
вс
16:30
Ахмат
0 : 1
ЦСКА
19.03.2017
19 марта 2017
вс
16:30
Ахмат
0
ЦСКА
1
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
20:30
ЦСКА
3 : 0
Ахмат
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
20:30
ЦСКА
3
Ахмат
0
07.05.2016
07 мая 2016
сб
14:30
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
07.05.2016
07 мая 2016
сб
14:30
ЦСКА
1
Ахмат
0
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
Ахмат
0 : 0
ЦСКА
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
Ахмат
0
ЦСКА
0
07.03.2015
07 марта 2015
сб
16:00
Ахмат
1 : 2
ЦСКА
07.03.2015
07 марта 2015
сб
16:00
Ахмат
1
ЦСКА
2
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
19:00
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
19:00
ЦСКА
1
Ахмат
0
27.03.2014
27 марта 2014
чт
19:00
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
27.03.2014
27 марта 2014
чт
19:00
ЦСКА
1
Ахмат
0
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:45
ЦСКА
4 : 1
Ахмат
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:45
ЦСКА
4
Ахмат
1
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
15:00
Ахмат
2 : 0
ЦСКА
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
15:00
Ахмат
2
ЦСКА
0
04.05.2013
04 мая 2013
сб
12:30
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
04.05.2013
04 мая 2013
сб
12:30
ЦСКА
1
Ахмат
0
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
15:00
Ахмат
1 : 2
ЦСКА
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
15:00
Ахмат
1
ЦСКА
2
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
13:00
ЦСКА
2 : 2
Ахмат
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
13:00
ЦСКА
2
Ахмат
2
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Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня, 16:55
Как Марио Фернандес стал русским. Указ Путина, Библия, стеснение говорить на языке и фраза «Это моя страна»
#Марио Фернандес
16 июня, 13:15
Почему ЦСКА уволил Олича именно сейчас. Краткое и понятное объяснение
#Ивица Олич
16 июня, 00:09
Полгода странных перемен в ЦСКА: ушли пять тренеров, вместо Лиги чемпионов – падение из зоны еврокубков
#ЦСКА
15 июня, 23:09
Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
#Яя Туре
15 июня, 18:25
ЦСКА 13 лет не делал трансфер русского центрфорварда. И сейчас берет Заболотного – который в ЦСКА впал в депрессию и недавно слышал свист фанатов
#Антон Заболотный
31 мая, 11:15
Шесть историй про «Ахмат» и драки
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27 мая, 23:12
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
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10 мая, 21:40
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5 часов назад
Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса
21 июня, 13:10
Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА. До этого он работал в «Тоболе»
17 июня, 15:10
Олич отработал в ЦСКА 84 дня и провел девять матчей
15 июня, 22:42
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Яя Туре вошел в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате»
14 июня, 14:45
ЦСКА снова отдал Помазуна в аренду «Уралу». В прошлый раз его вернули оттуда досрочно
09 июня, 15:17
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53