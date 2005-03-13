Матч завершен
ЦСКА
Москва
3:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
13 марта 2005, -:- МСК
13.03.2005, -:- МСК
воскресенье
Составы